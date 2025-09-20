Découverte du style architectural classique éclectique à la villa La Favorite Villa La Favorite Hyères

Découverte du style architectural classique éclectique à la villa La Favorite Villa La Favorite Hyères samedi 20 septembre 2025.

Découverte du style architectural classique éclectique à la villa La Favorite 20 et 21 septembre Villa La Favorite Var

Nombre de places limité à 25 par visite, pas d’animaux domestiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:40:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, venez découvrir le style architectural « Classique – Éclectique » en admirant les façades de la Villa La Favorite. Nous vous accueillerons au portail pour décrire le contexte historique local à la construction de la villa. Vous serez ensuite invités à observer les élégantes façades, qui marient harmonieusement les styles.

La visite se poursuivra avec un aperçu des trois pièces principales à l’intérieur, pour mieux comprendre le mode de vie de l’époque.

Villa La Favorite 11 boulevard Chateaubriand 83400 Hyeres Hyères 83400 Chateaubriand Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622872765 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/JEP-2025-La-Favorite »}] Villa de style classique éclectique construite en 1882 pour un usage de villégiature. Villa à usage privé, la visite se concentrera essentiellement sur les extérieurs pour expliquer le style classique- éclectique et un aperçu de l’intérieur pour comprendre le mode de vie de l’époque . édifice situé à 10 minutes à pied de la place Clémenceau et de son parking

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, venez découvrir le style architectural « Classique – Éclectique » en admirant les façades de la Villa La Favorite. Nous vous accueillerons au…

J F de Jerphanion