Découverte du tableau et du cadre restaurés de l’église de Mirepoix, Église Saint-Jean-Baptiste, Mirepoix

Informations pratiques

Découverte du tableau et du cadre restaurés de l’église de Mirepoix Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Jean-Baptiste Gers

Gratuit. Sans réservation pour les visites libres. Réservation obligatoire pour les visites guidées au 06 85 83 35 60. Rendez-vous à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le tableau de saint Jean-Baptiste fut offert par Louis XV au baron de Mirepoix en récompense de la bravoure d’un officier de sa famille, qui s’illustra lors de la bataille de Fontenoy en 1745.

Le cadre qui l’entoure aurait été donné à la famille de Batz, alors propriétaire du château de Mirepoix. Après la Révolution, l’un de ses descendants le céda au curé de la paroisse, qui y fit intégrer la toile représentant saint Jean-Baptiste.

Venez découvrir cet ensemble remarquable, dont le cadre est orné des armoiries du roi de Pologne, ainsi que la toile de saint Jean-Baptiste, inscrite au titre des Monuments historiques. Sa récente restauration offre l’occasion de redécouvrir un précieux témoignage du patrimoine gersois.

Église Saint-Jean-Baptiste 32390 Mirepoix Mirepoix 32390 Gers Occitanie 05 62 64 31 57 Faire une halte dans la ville de Mirepoix durant son séjour en Ariège est quasi indispensable, pour la bastide elle-même, et pour le territoire du Pays d’art et d’histoire auquel elle appartient : le Pays des Pyrénées Cathares.

Le Pays des Pyrénées Cathares en Ariège est un territoire labellisé par le ministère de la Culture Pays d’art et d’histoire. Dans ce cadre, il propose une sensibilisation au patrimoine local qui se traduit par un programme d’animations durant l’année. Au cœur de 57 communes qui le compose, on retrouve un circuit de plus de 120 panneaux d’interprétation au cœur des villages, des actions pédagogiques pour les enfants valorisant le patrimoine à la fois architectural, naturel ou encore industriel.

Au Moyen Âge l’église de Mirepoix apparaît dans les textes du XIIIe siècle. Elle fut transformée profondément au XIXème.

Le tableau de Saint-Jean-Baptiste est donné par Louis XV au baron de Mirepoix pour la bravoure d’un officier de sa famille qui s’illustra à la bataille de Fontenoy (1745).

©Mairie de Mirepoix