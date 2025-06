Découverte du Tai chi chuan Rue du Bel Air Lignol 22 juin 2025 15:00

Découverte du Tai chi chuan

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

2025-06-22

Venez découvrir le Tai chi chuan lors de nos portes ouvertes. L’après-midi sera ponctué de démonstrations, d’initiations et d’échanges autour de cette pratique douce et respectueuse du corps et de l’esprit. L’association propose un cours à l’année. Ouvert à toutes et à tous ! Merci de prévenir de votre venue. .

Lignol 56160 Morbihan Bretagne

