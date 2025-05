Découverte du Tai Chi – Seignosse, 9 juillet 2025 09:30, Seignosse.

Découverte du Tai Chi Parc du Pôle sportif M. Ravailhe Seignosse Landes

Venez découvrir le Tai Chi Chuan dans le parc du Pôle sportif et culturel de Seignosse Bourg, en compagnie d’Éric ou de Catherine.

Laissez-vous porter par la douceur de cette pratique et offrez-vous un moment de détente en harmonie avec la sérénité du matin.

De 9h30 à 10h30.

8€ par participant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

A partir de 16 ans.

Prévoir de l’eau et une tenue confortable.

Activité proposée par l’Association Tai Chi Surf Tribe. .

Parc du Pôle sportif M. Ravailhe

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English : Découverte du Tai Chi

Come and discover Tai Chi Chuan in the grounds of the Pôle sportif et culturel de Seignosse Bourg, in the company of Éric or Catherine.

Let yourself be carried away by the gentleness of this practice and treat yourself to a moment of relaxation in harmony with the serenity of the morning.

Registration required.

German : Découverte du Tai Chi

Entdecken Sie Tai Chi Chuan im Park des Sport- und Kulturzentrums von Seignosse Bourg, in Begleitung von Eric oder Catherine.

Lassen Sie sich von der Sanftheit dieser Praxis tragen und gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung in Harmonie mit der Gelassenheit des Morgens.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire il Tai Chi Chuan nel parco del centro sportivo e culturale di Seignosse Bourg, in compagnia di Éric o Catherine.

Lasciatevi trasportare dalla dolcezza di questa pratica e concedetevi un momento di relax in armonia con la serenità del mattino.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Découverte du Tai Chi

Venga a descubrir el Tai Chi Chuan en el recinto del centro deportivo y cultural de Seignosse Bourg, en compañía de Éric o Catherine.

Déjese llevar por la dulzura de esta práctica y regálese un momento de relajación en armonía con la serenidad de la mañana.

Inscripción obligatoria.

