Découverte du TaÏso Semussac
Découverte du TaÏso Semussac mercredi 12 novembre 2025.
Découverte du TaÏso
rue du Dojo Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 19:00:00
fin : 2025-11-12 21:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Séance découverte et sensibilisation à l’autopalpation-
Venez découvrir le TaÏso renforcement musculaire
.
rue du Dojo Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 53 78
English :
Self-palpation discovery and awareness-raising session
Discover TaÏso muscle strengthening
German :
Schnupperstunde und Sensibilisierung für die Selbstanwendung-
Kommen Sie und entdecken Sie Taïso Muskelstärkung
Italiano :
Sessione di scoperta e consapevolezza dell’autopalpazione
Venite a scoprire il TaÏso rafforzamento muscolare
Espanol :
Sesión de descubrimiento y toma de conciencia de la autopalpación-
Ven a descubrir el TaÏso fortalecimiento muscular
L’événement Découverte du TaÏso Semussac a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique