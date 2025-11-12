Découverte du TaÏso Semussac

Découverte du TaÏso

rue du Dojo Semussac Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-11-12 21:00:00

2025-11-12

Séance découverte et sensibilisation à l’autopalpation-

Venez découvrir le TaÏso renforcement musculaire

.

rue du Dojo Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 53 78

English :

Self-palpation discovery and awareness-raising session

Discover TaÏso muscle strengthening

German :

Schnupperstunde und Sensibilisierung für die Selbstanwendung-

Kommen Sie und entdecken Sie Taïso Muskelstärkung

Italiano :

Sessione di scoperta e consapevolezza dell’autopalpazione

Venite a scoprire il TaÏso rafforzamento muscolare

Espanol :

Sesión de descubrimiento y toma de conciencia de la autopalpación-

Ven a descubrir el TaÏso fortalecimiento muscular

L’événement Découverte du TaÏso Semussac a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique