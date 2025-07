Découverte du tarot de Marseille La Ruche éco solidaire Mimbaste

La Ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

La brocante éco solidaire vous propose un atelier pour découvrir le tarot de Marseille pour se découvrir soi-même. Participation libre.

La Ruche éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 00 82 07

English :

La brocante éco solidaire offers a workshop to discover the Tarot de Marseille and discover yourself. Free participation.

Der ökosolidarische Trödelmarkt bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie das Marseiller Tarot entdecken, um sich selbst zu entdecken. Freie Teilnahme.

Italiano :

La « Brocante éco solidaire » propone un workshop sui Tarocchi di Marsiglia per aiutarvi a scoprire voi stessi. Partecipazione gratuita.

El « Brocante éco solidaire » ofrece un taller sobre el Tarot de Marsella para ayudarle a descubrirse a sí mismo. Participación gratuita.

