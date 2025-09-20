Découverte du temple de Baffignac Temple protestant de Baffignac Fontrieu

Gratuit. Visites à la demande.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le Musée du Protestantisme vous invite à venir découvrir le temple de Baffignac, lieu emblématique chargé de mémoire.

Au cours de cette visite, vous en apprendrez davantage sur l’histoire du temple, son rôle dans la vie religieuse locale, ainsi que sur son architecture sobre et évocatrice, typique des édifices protestants.

Une belle occasion de mieux comprendre le patrimoine protestant et les valeurs qui l’animent, dans un cadre paisible et authentique.

Temple protestant de Baffignac 93 Ham. de Bonifasy, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie C’est un petit temple de montagne, peu visible dans le hameau. Il est précédé d’un petit enclos, peu courant, et évoque les temples de l’Ecosse calviniste presbytérienne qui sont beaucoup plus anciens. Une calade traverse le jardinet jusqu’à l’entrée. Le clocher a été ajouté dans un second temps.

