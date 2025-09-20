Découverte du temple protestant Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher Blois

Découverte du temple protestant Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher Blois samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du temple de Blois, inauguré en 1847.

Histoire, organisation architecturale, symbolique.

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher 30 rue des Minimes 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254744295

EPUDF de Loir-et-Cher