Découverte du temple protestant Temple protestant Valenciennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de l’architecture et de la signification des différents éléments de ce temple bâti en 1878

Temple protestant 66, rue de Paris 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Hugo Vivier