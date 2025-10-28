Découverte du tennis de table Saint-Dizier
Pôle Associatif Saint-Dizier Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-30
Tout public
Le club du CSB Tennis de Table propose un stage gratuit Découverte du Tennis de Table , encadré par des animateurs et relanceurs diplômés. .
Pôle Associatif Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 60 67 64 58
