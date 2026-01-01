Découverte du tennis de table Vichy Vitalité Gymnase des Célestins Vichy

Découverte du tennis de table Vichy Vitalité

Gymnase des Célestins 5 rue Maréchal Joffre Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-28 2026-03-21

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, le Sports Laïques Vichy Tennis de Table propose des séances gratuites de découverte du tennis de table.

Renseignements et inscription par téléphone

.

Gymnase des Célestins 5 rue Maréchal Joffre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 81 61 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, Sports Laïques Vichy Tennis de Table is offering free table tennis discovery sessions.

Information and registration by telephone

L’événement Découverte du tennis de table Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations