Découverte du tennis santé Vichy Vitalité Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel Bellerive-sur-Allier
Découverte du tennis santé Vichy Vitalité Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel Bellerive-sur-Allier samedi 24 janvier 2026.
Découverte du tennis santé Vichy Vitalité
Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 11:00:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-28
Dans le cadre du programme vichy Vitalité, le Sporting Vichy Bellerive Tennis propose des séances découvertes de tennis santé.
Tenue de sport avec basket (running interdit)
Renseignements et inscription par téléphone
.
Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 76 05 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Vichy Vitality program, Sporting Vichy Bellerive Tennis is offering discovery sessions in healthy tennis.
Sportswear with sneakers (no running allowed)
Information and registration by phone
L’événement Découverte du tennis santé Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par Vichy Destinations