Découverte du tennis santé Vichy Vitalité

Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 11:00:00

2026-01-24 2026-02-28

Dans le cadre du programme vichy Vitalité, le Sporting Vichy Bellerive Tennis propose des séances découvertes de tennis santé.

Tenue de sport avec basket (running interdit)

Renseignements et inscription par téléphone

Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 76 05 50

As part of the Vichy Vitality program, Sporting Vichy Bellerive Tennis is offering discovery sessions in healthy tennis.

Sportswear with sneakers (no running allowed)

Information and registration by phone

