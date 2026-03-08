Découverte du Tennis Santé Vichy Vitalité Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel Bellerive-sur-Allier
Découverte du Tennis Santé Vichy Vitalité Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel Bellerive-sur-Allier samedi 11 avril 2026.
Découverte du Tennis Santé Vichy Vitalité
Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier Allier
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-13 11:00:00
2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel propose des séances gratuites de découverte Tennis Santé.
Renseignements et inscription par téléphone.
Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 76 05 50
English :
As part of the Vichy Vitality program, Sporting Vichy Bellerive Tennis Padel offers free discovery sessions: Tennis Santé.
Information and registration by telephone.
