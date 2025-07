Découverte du théâtre d’improvisation Salle des Félibres Beaumarchés

Une journée pour oser l’impro avec la compagnie Spontaneo !

Et si cet été, vous vous laissiez surprendre par votre propre créativité ?

La compagnie Spontaneo vous invite à découvrir le théâtre d’improvisation le temps d’un stage immersif et bienveillant. Deux dates au choix dimanche 20 juillet ou dimanche 31 août.

Ouvert à toutes et tous, débutants curieux comme passionnés de scène, ce stage est une formidable occasion de plonger dans une pratique artistique qui allie spontanéité, créativité et écoute active. Pas besoin de texte à apprendre, ici, tout se crée dans l’instant, en interaction avec les autres participants. Rires garantis, confiance renforcée, surprises assurées !

La journée (proposée au tarif très accessible de 30 €) inclut une pause conviviale avec un repas partagé sur place, histoire de nourrir aussi bien l’estomac que l’esprit.

Une seule condition pour vivre cette belle aventure s’inscrire au préalable — les places sont limitées pour garantir une ambiance chaleureuse et un accompagnement de qualité.

Salle des Félibres BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 6 64 19 83 07 spontaneo32@gmail.com

English :

A day to dare to improvise with Spontaneo!

How about letting your own creativity surprise you this summer?

The Spontaneo company invites you to discover improvisational theater during an immersive, caring workshop. Two dates to choose from: Sunday July 20 or Sunday August 31.

Open to everyone, from curious beginners to stage enthusiasts, this workshop is a fantastic opportunity to immerse yourself in an artistic practice that combines spontaneity, creativity and active listening. There’s no need to learn a text: here, everything is created in the moment, in interaction with the other participants. Laughter guaranteed, confidence reinforced, surprises guaranteed!

The day-long event (at the affordable price of ? 30) includes a convivial break with a meal shared on site, to nourish both stomach and spirit.

There’s just one condition for this wonderful adventure: register in advance. Places are limited to guarantee a warm atmosphere and quality support.

German :

Ein Tag, um Improvisationen mit der Kompanie Spontaneo zu wagen!

Was wäre, wenn Sie sich diesen Sommer von Ihrer eigenen Kreativität überraschen lassen würden?

Die Theatergruppe Spontaneo lädt Sie ein, das Improvisationstheater während eines eindringlichen und wohlwollenden Workshops zu entdecken. Zwei Termine zur Auswahl: Sonntag, den 20. Juli oder Sonntag, den 31. August.

Dieser Workshop steht allen offen, sowohl neugierigen Anfängern als auch leidenschaftlichen Bühnenkünstlern. Er ist eine großartige Gelegenheit, in eine künstlerische Praxis einzutauchen, die Spontaneität, Kreativität und aktives Zuhören miteinander verbindet. Sie brauchen keine Texte zu lernen, hier entsteht alles im Moment und in Interaktion mit den anderen Teilnehmern. Lachen garantiert, Vertrauen gestärkt, Überraschungen garantiert!

Der Tag (zu einem erschwinglichen Preis von 30 Euro) beinhaltet eine gesellige Pause mit einem gemeinsamen Essen vor Ort, um sowohl den Magen als auch den Geist zu nähren.

Die Plätze sind begrenzt, um eine herzliche Atmosphäre und eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten.

Italiano :

Una giornata di audace improvvisazione con Spontaneo!

Che ne dite di lasciarvi sorprendere dalla vostra creatività quest’estate?

La compagnia Spontaneo vi invita a scoprire l’improvvisazione teatrale durante un laboratorio coinvolgente e attento. Due date a scelta: domenica 20 luglio o domenica 31 agosto.

Aperto a tutti, dai principianti curiosi agli appassionati del palcoscenico, questo laboratorio è una fantastica opportunità per immergersi in una pratica artistica che unisce spontaneità, creatività e ascolto attivo. Non c’è bisogno di imparare un copione: qui tutto viene creato sul momento, in interazione con gli altri partecipanti. Risate garantite, aumento della fiducia, sorprese assicurate!

La giornata (disponibile a un prezzo molto conveniente di € 30) comprende una pausa conviviale con un pasto condiviso sul posto, per nutrire sia lo stomaco che lo spirito.

C’è solo una condizione per questa meravigliosa avventura: iscriversi in anticipo. I posti sono limitati per garantire un’atmosfera calorosa e un supporto di qualità.

Espanol :

¡Una jornada de atrevida improvisación con Spontaneo!

¿Qué te parece dejarte sorprender por tu propia creatividad este verano?

La compañía Spontaneo le invita a descubrir el teatro de improvisación durante un taller inmersivo y solidario. Dos fechas a elegir: domingo 20 de julio o domingo 31 de agosto.

Abierto a todos, desde principiantes curiosos hasta apasionados de la escena, este taller es una fantástica oportunidad para sumergirse en una práctica artística que combina espontaneidad, creatividad y escucha activa. No es necesario aprenderse un guión: todo se crea en el momento, en interacción con los demás participantes. Risas garantizadas, confianza reforzada, ¡sorpresas aseguradas!

La jornada (disponible a un precio muy asequible de 30 euros) incluye una pausa de convivencia con una comida compartida in situ, para alimentar tanto el estómago como el espíritu.

Sólo hay una condición para esta maravillosa aventura: inscribirse con antelación. Las plazas son limitadas para garantizar un ambiente cálido y un acompañamiento de calidad.

