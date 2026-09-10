Découverte du Théâtre d’Improvisation Maison du Terroir Genouilly
samedi 10 octobre 2026 · Maison du Terroir · Genouilly
Informations pratiques
Genouilly
Découverte du Théâtre d’Improvisation
Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
« Allez, je me lance ! »
Ce stage pour débutant est une initiation de 3h pour faire ses premiers pas en douceur dans le monde fabuleux de l’impro. Accessible à toutes et tous, il permet d’apprendre les bases de l’impro dans un cadre bienveillant, ludique et riche en découvertes.
Objectif : Faire ses premiers pas en improvisation, renforcer sa confiance en soi… et s’amuser !
Contenu : Rencontre des participants, échauffement, jeux centrés sur la découverte des bases de l’impro, la bienveillance et l’écoute, travail sur les personnages, saynettes d’impro.
8 à 12 participants.
Animé par Greg Cavallo. .
Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
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English : Découverte du Théâtre d’Improvisation
L’événement Découverte du Théâtre d’Improvisation Genouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)