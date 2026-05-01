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Découverte du théatre d’improvisation Espace Part’AgeS Plérin

Découverte du théatre d’improvisation Espace Part’AgeS Plérin mardi 26 mai 2026.

Lieu : Espace Part'AgeS

Adresse : 7 Rue de la Croix

Ville : 22190 Plérin

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plérin

Découverte du théatre d’improvisation

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Un moment de partage et de complicité autour du théâtre d’impro. L’impro c’est un peu comme du théâtre, mais… sans texte, ni décor imposé ou répétition. Tout se crée en direct, à partir de rien (ou presque) un mot, une situation, une contrainte… A partir de 16 ans.   .

Espace Part’AgeS 7 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48 

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English :

L’événement Découverte du théatre d’improvisation Plérin a été mis à jour le 2026-04-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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