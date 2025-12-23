Découverte du théatre d’improvisation, Espace Part’AgeS Le PHARE Saint-Brieuc

Découverte du théatre d’improvisation

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27 20:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Le théâtre d’impro, c’est un peu comme du théâtre, mais… sans texte, ni décor imposé ou répétition. Tout se crée en direct, à partir de rien (ou presque) un mot, une situation, une contrainte… A partir de 16 ans. .

Espace Part’AgeS Le PHARE 7 rue de la Croix Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 82 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte du théatre d’improvisation Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-12-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme