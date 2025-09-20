Découverte du théâtre Monsigny Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Découverte du théâtre Monsigny Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Découverte du théâtre Monsigny Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Découvrez le théâtre avec Simon Himpens (Cabinet Simon & Capucine), architecte de la récente rénovation.

Tout public. Jauge limitée, sur réservation.

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321873715 http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/boulogne-par-themes/culture/salles-de-spectacle/joomlannuaire/fiche/24-le-theatre-monsigny/30-salles-de-spectacles [{« type »: « phone », « value »: « 0321873715 »}] Théâtre municipal de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Découvrez le théâtre avec Simon Himpens (Cabinet Simon & Capucine), architecte de la récente rénovation.

Ville de Boulogne-sur-Mer