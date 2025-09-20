Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci Village d’ Occhiatana Occhiatana

Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci Village d’ Occhiatana Occhiatana samedi 20 septembre 2025.

Découverte du tombeau du sculpteur Damaso Maestracci 20 et 21 septembre Village d’ Occhiatana Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.

Village d’ Occhiatana Communauté de communes di E Cinque Pieve di Balagna Occhiatana 20226 Haute-Corse Corse http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0;https://fr.wikipedia.org/wiki/Occhiatana Le village d’Occhiatana a été bâti à une altitude moyenne de 330 mètres, au flanc du mont Pinzu Sordu (1 206 m) qui fait partie de la chaîne montagneuse ceinturant la Balagne et bornant le nord du parc naturel régional de Corse. Quoique ancien, le bâti présente un ensemble rénové, avec des maisons aux murs enduits et aux toits de tuiles rouges, et des rues anciennes et étroites. La population est regroupée principalement au village construit autour de l’église Santa Maria Assunta du XVIIe siècle. En plaine, se trouvent les petits hameaux de Tesa et de Pinzu Corbu.

Photo Pierre Bona CC BY-SA 3.0

L’étonnant tombeau de Damaso Maestracci, dont l’art naïf rappelle celui de Ferdinand Cheval, est situé à l’entrée nord du cimetière.

ML-CCIRB