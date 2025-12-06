Découverte du Trial Trial club basque Bardos

Découverte du Trial

Trial club basque Chemin Ur gorri (Route de Guiche) Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

De 9h à 16h, vous pourrez échanger et apprécier un moment d’apprentissage sur le trial moto. Mini motos électriques pour les enfants à partir de 6 ans. En soutien au téléthon. .

Trial club basque Chemin Ur gorri (Route de Guiche) Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

English : Découverte du Trial

German : Découverte du Trial

Italiano :

Espanol : Découverte du Trial

L’événement Découverte du Trial Bardos a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque