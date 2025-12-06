Découverte du Trial Trial club basque Bardos
De 9h à 16h, vous pourrez échanger et apprécier un moment d’apprentissage sur le trial moto. Mini motos électriques pour les enfants à partir de 6 ans. En soutien au téléthon. .
Trial club basque Chemin Ur gorri (Route de Guiche) Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
