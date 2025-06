Découverte du Triathlon COULEURS PARASOL Piscine de La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon 5 juillet 2025 09:30

Loire-Atlantique

Découverte du Triathlon COULEURS PARASOL Piscine de La Charbonnière Boulevard Joubert Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-07-05 09:30:00

fin : 2025-07-05 12:00:00

2025-07-05

DÉCOUVERTE DU TRIATHLON / Gratuit, inscription sur place le jour même

Prévoir une tenue adaptée à la pratique sportive.

Venez avec votre vélo, votre maillot de bain et vos chaussures pour découvrir et participer à votre premier triathlon ! Encadré·e par les licenciés du club, vous enchaînerez à votre rythme les trois disciplines à proximité de la Charbonnière dans

une ambiance chaleureuse et conviviale.

Adultes et jeunes à partir de 8 ans, sous réserve de savoir nager 25 mètres sur le ventre.

Limité à une participation par personne.

Organisé par le Pays d’Ancenis Club Triathlon 44 (PACT 44).

Infos www.triathlon-ancenis.fr .

Piscine de La Charbonnière Boulevard Joubert

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

TRIATHLON DISCOVERY / Free, on-site registration on the day

German :

ENTDECKUNG DES TRIATHLON / Kostenlos, Anmeldung vor Ort am selben Tag

Italiano :

TRIATHLON DISCOVERY / Iscrizione gratuita, in loco, il giorno stesso

Espanol :

TRIATHLON DISCOVERY / Inscripción gratuita in situ el mismo día

L’événement Découverte du Triathlon COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-06-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis