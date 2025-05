Découverte du vélobus – au croisement de la rue Louis Guilloux et du mail Anita Conti – Acigné Rennes, 16 mai 2025, Rennes.

Dans le cadre de la semien du temps de l’enfant, on expérimente un vélo entre le quartier du Botrel et les écoles d’Acigné.

VENDREDI 16 MAI, VÉLOBUS avec Rayons d’Action pour les enfants d’élémentaire des écoles du Chevré et Jeanne d’Arc

Après le Pédibus, et si on expérimentait le Vélobus à Acigné !

1 enfant en vélo = 1 parent accompagnateur en vélo

Les enfants d’élémentaire pourront tester un trajet en vélo jusqu’aux écoles sur les pistes cyclables de la commune.

Départ à 8h00 au croisement de la rue Louis Guilloux et du mail Anita Conti.

Arrivée square F. Dolto à 8h15 pour les enfants de l’école du Chevré

Arrivée allée des Tilleuls à 8h20 pour les enfants de l’école Jeanne d’Arc

Inscriptions via votre espace Portail Familles rubrique « Dossier Administratif »

Consignes

* Casque obligatoire.

* Gilet jaune conseillé.

* Vélo en bon état.

Si vous avez un doute concernant les freins ou le gonflage, n’hésitez pas à venir faire vérifier vos vélos avec la Petite Rennes, place Jean Zay le mercredi 14 mai après-midi.

Enfant maîtrisant la pratique du vélo.

Votre enfant pourra tester et confirmer son aisance sur la piste ludo-éducative avec Roazhon Mobility, le mercredi 14 mai, de 14h à 18h, place jean Zay.

au croisement de la rue Louis Guilloux et du mail Anita Conti – Acigné rue Louis Guilloux Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine