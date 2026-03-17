Découverte du verre soufflé à la canne

Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de ce week-end, l’atelier des souffleurs de verre du Musée accueille le public pour une immersion au cœur de l’univers fascinant du verre soufflé à la canne, un savoir-faire artisanal transmis depuis des générations. Au sein de l’atelier, le souffleur de verre travaillera sous les yeux des visiteurs. Il présentera les différentes étapes de fabrication, expliquera les gestes et les techniques propres à son métier, et partagera les connaissances liées à cette pratique traditionnelle. Des démonstrations viendront ponctuer ces journées, offrant un aperçu concret de la maîtrise et de la précision qu’exige cet art du feu et de la matière. Cette rencontre permet d’approcher de près un artisanat d’excellence et de mieux comprendre les coulisses de la création verrière. Tarif d’entrée du musée 5 € par personne Entrée gratuite pour les moins de 18 ans Démonstrations 14h30, 15h30 et 17h. Réservation conseillée. .

Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 94 44 79 museeduverre@blangysurbresle.fr

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English : Découverte du verre soufflé à la canne

L’événement Découverte du verre soufflé à la canne Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité