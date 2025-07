Découverte du vignoble d’Obernai Obernai

Mémorial Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 09:30:00

fin : 2025-08-20 12:00:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Un viticulteur vous emmène faire un tour dans le vignoble du Schenkenberg pour vous parler de sa passion, la vigne et la vinification.. Puis visite de la cave du vigneron avec une dégustation de vins.

Un viticulteur de la Corporation des Vignerons Obernois, vous emmène faire un tour dans le vignoble du Schenkenberg pour vous parler de sa passion, la vigne et la vinification.

Cette promenade sera ponctuée d’explications sur les travaux de la vigne, les cépages cultivés localement et la production des vins.

Plongez au coeur des vignes et laissez-vous enchanter par le charme du paysage et les panoramas visibles depuis le coteau ! Vous finirez la sortie en beauté par la visite de la cave du vigneron avec une dégustation de vins accompagnée de kougelhopf.

Sur inscription EN LIGNE ICI

Visite annulée si moins de 6 inscrits.

Rendez-vous en voiture au point de rencontre du Mont National, parce qu’il faudra se déplacer à la cave du vigneron où la visite se terminera. .

Mémorial Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

A winegrower takes you on a tour of the Schenkenberg vineyard to talk about his passion for vines and winemaking. Followed by a visit to the winemaker’s cellar and wine tasting.

German :

Ein Winzer nimmt Sie mit auf eine Tour durch den Weinberg von Schenkenberg, um Ihnen von seiner Leidenschaft, den Weinreben und der Weinherstellung, zu erzählen. Anschließend besuchen Sie den Weinkeller des Winzers mit einer Weinprobe.

Italiano :

Un viticoltore vi accompagnerà in un tour dei vigneti di Schenkenberg per parlarvi della sua passione, delle viti e della vinificazione. Seguirà una visita alla cantina del viticoltore e una degustazione di vini.

Espanol :

Un viticultor le llevará a recorrer los viñedos de Schenkenberg para hablarle de su pasión, las vides y la elaboración del vino. A continuación, visita a la bodega del viticultor y cata de vinos.

