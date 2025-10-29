DECOUVERTE DU VIOLONCELLE NIZAS Nizas
Rue des Rosiers Nizas Hérault
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Le réseau des médiathèques de l’agglo Hérault Méditerranée propose une découverte de ce bel instrument qu’est le Violoncelle.
Le mercredi 29 octobre 2025 à 10h30
Découverte du violoncelle avec l’école intercommunale de musique en Pays de Pézenas. .
Rue des Rosiers Nizas 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 09 38 35
English :
The Hérault Méditerranée network of media libraries is offering an opportunity to discover the beautiful instrument of the cello.
German :
Das Netzwerk der Mediatheken der Agglo Hérault Méditerranée bietet eine Entdeckung des schönen Instruments Violoncello an.
Italiano :
La rete di mediateche Hérault Méditerranée offre la possibilità di scoprire il violoncello, uno strumento bellissimo.
Espanol :
La red de mediatecas Hérault Méditerranée propone descubrir el violonchelo, un instrumento de gran belleza.
