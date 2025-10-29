DECOUVERTE DU VIOLONCELLE NIZAS Nizas

DECOUVERTE DU VIOLONCELLE NIZAS Nizas mercredi 29 octobre 2025.

DECOUVERTE DU VIOLONCELLE NIZAS

Rue des Rosiers Nizas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le réseau des médiathèques de l’agglo Hérault Méditerranée propose une découverte de ce bel instrument qu’est le Violoncelle.

Le mercredi 29 octobre 2025 à 10h30

Découverte du violoncelle avec l’école intercommunale de musique en Pays de Pézenas. .

Rue des Rosiers Nizas 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 09 38 35

English :

The Hérault Méditerranée network of media libraries is offering an opportunity to discover the beautiful instrument of the cello.

German :

Das Netzwerk der Mediatheken der Agglo Hérault Méditerranée bietet eine Entdeckung des schönen Instruments Violoncello an.

Italiano :

La rete di mediateche Hérault Méditerranée offre la possibilità di scoprire il violoncello, uno strumento bellissimo.

Espanol :

La red de mediatecas Hérault Méditerranée propone descubrir el violonchelo, un instrumento de gran belleza.

L’événement DECOUVERTE DU VIOLONCELLE NIZAS Nizas a été mis à jour le 2025-10-15 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE