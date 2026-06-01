Découverte du vivant au quartier Bellangerais, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Découverte du vivant au quartier Bellangerais Mardi 21 juillet, 10h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Ortie, martin-pêcheur, libellule… partez à la rencontre des animaux et des plantes du Quartier Bellangerais, dont les étonnantes adaptations ont été tour à tour sources de légendes et d’innovation au cours des siècles.

Départ de la bibliothèque Bellangerais.

En partenariat avec la LPO.

Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade et découvertes

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