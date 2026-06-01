Découverte du vivant au quartier Bellangerais, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
Découverte du vivant au quartier Bellangerais, Bibliothèque Bellangerais, Rennes mardi 21 juillet 2026.
Découverte du vivant au quartier Bellangerais Mardi 21 juillet, 10h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Ortie, martin-pêcheur, libellule… partez à la rencontre des animaux et des plantes du Quartier Bellangerais, dont les étonnantes adaptations ont été tour à tour sources de légendes et d’innovation au cours des siècles.
Départ de la bibliothèque Bellangerais.
En partenariat avec la LPO.
Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade et découvertes
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