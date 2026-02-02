Découverte du voyage méditatif Amfreville
Découverte du voyage méditatif Amfreville samedi 21 mars 2026.
Découverte du voyage méditatif
Château du Hameau Hauger Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-04-18 2026-05-14
Découvrez du voyage méditatif une invitation à la détente profonde, à l’imaginaire et à la reconnexion à soi, guidée par la voix et la respiration.
Inscription obligatoire. .
Château du Hameau Hauger Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 6 20 69 95 89
English : Découverte du voyage méditatif
Discover the meditative journey: an invitation to deep relaxation, imagination and self-reconnection, guided by voice and breathing.
