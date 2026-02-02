Découverte du voyage méditatif

Château du Hameau Hauger Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-18 2026-05-14

Découvrez du voyage méditatif une invitation à la détente profonde, à l’imaginaire et à la reconnexion à soi, guidée par la voix et la respiration.

Découvrez du voyage méditatif une invitation à la détente profonde, à l’imaginaire et à la reconnexion à soi, guidée par la voix et la respiration.

Inscription obligatoire. .

Château du Hameau Hauger Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 6 20 69 95 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du voyage méditatif

Discover the meditative journey: an invitation to deep relaxation, imagination and self-reconnection, guided by voice and breathing.

L’événement Découverte du voyage méditatif Amfreville a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Normandie Pays d’Auge