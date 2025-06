Découverte du water-polo Piscine de Montmoreau Montmoreau 12 juillet 2025 07:00

Charente

Découverte du water-polo Piscine de Montmoreau 5 Allée du stade Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Venez découvrir le water polo en famille.

Réservation par téléphone.

.

Piscine de Montmoreau 5 Allée du stade

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 89 59 ajm.natation@gmail.com

English :

Come and discover water polo with your family.

Book by phone.

German :

Entdecken Sie Wasserpolo mit der ganzen Familie.

Reservierung per Telefon.

Italiano :

Venite a scoprire la pallanuoto con la vostra famiglia.

Prenotazione telefonica.

Espanol :

Ven a descubrir el waterpolo en familia.

Reserva por teléfono.

