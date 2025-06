Découverte du yoga – Saint-Cricq-du-Gave 21 juin 2025 10:00

Landes

Découverte du yoga Salle des fêtes Saint-Cricq-du-Gave Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 11:15:00

Date(s) :

2025-06-21

Chandra Yoga vous offre un cours d’Hatha yoga à destination des adultes (tous niveaux). Ce cours permettra de faire une pause, de prendre soin de soi et de pouvoir se reconnecter avec soi même. Gratuit. Inscription obligatoire.

Salle des fêtes

Saint-Cricq-du-Gave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 61 64 42

English : Découverte du yoga

A privileged moment of relaxation, play and complicity, in a gentle and caring atmosphere. 12€ for the pair (8€ adult, 4€ child), reduced half-yearly rate. Registration required: 06.19.02.33.28

German : Découverte du yoga

Ein besonderer Moment der Entspannung, des Spiels und der Komplizenschaft, auf sanfte und wohlwollende Weise.

12? für das Paar (8? Erwachsene, 4? Kinder), ermäßigter Halbjahrespreis.

Anmeldung erforderlich: 06.19.02.33.28

Italiano :

Chandra Yoga offre un corso di Hatha yoga per adulti (tutti i livelli). Questo corso vi permetterà di fare una pausa, di prendervi cura di voi stessi e di riconnettervi con voi stessi. È gratuito. È richiesta l’iscrizione.

Espanol : Découverte du yoga

Un momento privilegiado de relajación, juego y complicidad, en un ambiente suave y afectuoso. 12 por pareja (8 euros adultos, 4 euros niños), tarifa semestral reducida. Inscripción obligatoria: 06.19.02.33.28

