Découverte du yoga sur la plage Seignosse
Découverte du yoga sur la plage Seignosse jeudi 6 août 2026.
Seignosse
Découverte du yoga sur la plage
Plage du Penon Seignosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Votre professeur de yoga vous attend sur la plage pour vous faire découvrir la pratique du yoga dans un cadre magnifique face à l’océan, en fin de journée. Ce cours est proposé aux yogis débutants.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Votre professeur de yoga vous donne rendez-vous sur la plage pour une séance en plein air face à l’océan, au coucher du soleil. Un moment de détente et de bien-être dans un cadre exceptionnel, idéal pour découvrir le yoga en douceur.
Ce cours est proposé aux yogis débutants.
Plage du Penon.
De 19h à 20h.
8€ par participant.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
A partir de 16 ans.
A prévoir une tenue confortable, un serviette (ou un tapis) et une gourde d’eau. .
Plage du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Découverte du yoga sur la plage
Your yoga teacher will be waiting for you on the beach to introduce you to the practice of yoga in a magnificent setting facing the ocean, at the end of the day. This class is for beginners.
Registration required at the Tourist Office.
L’événement Découverte du yoga sur la plage Seignosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Seignosse
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