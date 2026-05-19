Découverte du yoga sur la plage Seignosse
Découverte du yoga sur la plage Seignosse jeudi 13 août 2026.
Seignosse
Découverte du yoga sur la plage
Plage des Bourdaines Seignosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Votre professeur de yoga vous attend sur la plage pour vous faire découvrir la pratique du yoga dans un cadre magnifique face à l’océan, en fin de journée. Ce cours est proposé aux yogis débutants.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Votre professeur de yoga vous donne rendez-vous sur la plage pour une séance en plein air face à l’océan, au coucher du soleil. Un moment de détente et de bien-être dans un cadre exceptionnel, idéal pour découvrir le yoga en douceur.
Ce cours est proposé aux yogis débutants.
Plage des Bourdaines.
De 19h à 20h.
8€ par participant.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
A partir de 16 ans.
A prévoir une tenue confortable, un serviette (ou un tapis) et une gourde d’eau. .
Plage des Bourdaines Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Découverte du yoga sur la plage
Your yoga teacher will be waiting for you on the beach to introduce you to the practice of yoga in a magnificent setting facing the ocean, at the end of the day. This class is for beginners.
Registration required at the Tourist Office.
L’événement Découverte du yoga sur la plage Seignosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Seignosse
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