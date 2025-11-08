Découverte du zen Centre Zen de Pau Pau
Découverte du zen Centre Zen de Pau Pau samedi 8 novembre 2025.
Découverte du zen
Centre Zen de Pau 6 Avenue des Dames de Saint-Maur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Guidés par l’expérience du moine zen Soyu, les participants pourront explorer les fondements du zen, découvrir la posture et l’esprit de la pratique zazen, et poser toutes leurs questions.
Que ce soit pour s’initier ou approfondir sa compréhension, cette rencontre est une occasion précieuse de vivre ce chemin de présence et de simplicité au cœur de la tradition japonaise. .
Centre Zen de Pau 6 Avenue des Dames de Saint-Maur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 81 86 18 czdp64@gmail.com
English : Découverte du zen
German : Découverte du zen
Italiano :
Espanol : Découverte du zen
L’événement Découverte du zen Pau a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Pau