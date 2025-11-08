Découverte du zen Centre Zen de Pau Pau

Centre Zen de Pau 6 Avenue des Dames de Saint-Maur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Guidés par l’expérience du moine zen Soyu, les participants pourront explorer les fondements du zen, découvrir la posture et l’esprit de la pratique zazen, et poser toutes leurs questions.

Que ce soit pour s’initier ou approfondir sa compréhension, cette rencontre est une occasion précieuse de vivre ce chemin de présence et de simplicité au cœur de la tradition japonaise. .

Centre Zen de Pau 6 Avenue des Dames de Saint-Maur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 81 86 18 czdp64@gmail.com

