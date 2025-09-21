Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle. Léon

Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle. Léon dimanche 21 septembre 2025.

Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle.

RDV Salle de la Huchette Léon Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

En visitant cet espace authentique, vous découvrirez ce qu’était la vie dans les quartiers , hors du bourg, qui rassemblaient l’essentiel de la population léonnaise.

De nombreux chênes-lièges centenaires entourent une vaste habitation, son four à pain, son puits, ses granges…

Un guide vous fera découvrir l’historique et l’architecture de cet airial, ainsi que l’histoire de la famille qui y habitait.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous entrée du parking de la Huchette. Les inscrits à la visite seront emmenés en covoiturage sur le lieu de la visite (à 3km). Le groupe est limité à 15 personnes.

Gratuit. .

RDV Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine patrimoineleon@gmail.com

English : Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle.

German : Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle.

Italiano :

Espanol : Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle.

L’événement Découverte d’un airial ou quartier rural du XIXe siècle. Léon a été mis à jour le 2025-08-11 par Côte Landes Nature Tourisme