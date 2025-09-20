Découverte d’un ancien hôpital du XVIIIe siècle Ancien Hôpital – Château des Comtes d’Armagnac Lectoure

Découverte d’un ancien hôpital du XVIIIe siècle Ancien Hôpital – Château des Comtes d’Armagnac Lectoure samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un ancien hôpital du XVIIIe siècle 20 et 21 septembre Ancien Hôpital – Château des Comtes d’Armagnac Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exploration de l’ancien hôpital et du château des comtes d’Armagnac

Venez découvrir le rez-de-chaussée et les sous-sols de l’ancien hôpital du XVIIIᵉ siècle, ainsi que la majestueuse façade Est du château des comtes d’Armagnac.

Au programme :

Visite libre du rez-de-chaussée et des sous-sols de l’hôpital, avec vue sur la splendide façade Est du château.

Exposition permanente : rencontrez une trentaine de brocanteurs et antiquaires installés sur place.

Un rendez-vous mêlant histoire, architecture et objets de caractère.

Ancien Hôpital – Château des Comtes d’Armagnac 5000 Cours d’Armagnac 32700 Lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie Les comtes d’Armagnac bâtissent leur château à la pointe de l’éperon de Lectoure au milieu du XIVe siècle. En 1473, l’édifice subit les destructions des troupes de Louis XI, puis il est en partie reconstruit et aménagé jusqu’au XVIIe siècle par le pouvoir royal.

Aujourd’hui, il ne reste que l’aile ouest, investie par l’hôpital qui se construit sur ses ruines au XVIIIe siècle. Le bastion nord-ouest, érigé au XVIIe siècle, est entièrement reconstruit en 2014.

Ancien hôpital : En 1758, l’évêque Claude François de Narbonne-Pelet demande à Louis XV les vestiges du château des comtes d’Armagnac pour faire construire un hôpital-manufacture. Le chantier dure de 1759 à 1766. L’extrémité ouest du château est conservée et utilisée comme dépendance. Le reste est détruit pour faire place à un grand édifice de plan en « U » placé dans la perspective de la rue Royale. Les galeries à arcades sur cour sont reproduites en sous-sol et éclairées par des soupiraux. La filature, où les pauvres de l’époque gagnent leurs soins, est installée dans les salles voûtées du sous-sol. Le bastion nord-est du château devient le cimetière des sœurs. L’aile sud et la chapelle sont terminées entre 1808 et 1812. Il ferme en juin 2013 et le « Village des Brocanteurs » l’investit en 2014. Parkings à proximité

© Philippe Poitou – Ville de Lectoure / Inventaire général Région Midi-Pyrénées