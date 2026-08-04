Découverte d’un atelier de conservation-restauration d’art moderne et exposition de portraits Le regard de la conservatrice sur Georges Gimel (1898-1962) Atelier CROMA Conservation-Restauration d’Œuvres Modernes et Anciennes Villy-le-Bouveret

Informations pratiques

Villy-le-Bouveret

Découverte d’un atelier de conservation-restauration d’art moderne et exposition de portraits Le regard de la conservatrice sur Georges Gimel (1898-1962)

Atelier CROMA Conservation-Restauration d’Œuvres Modernes et Anciennes 292 Route de chez Bouchet Villy-le-Bouveret Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les coulisses de la restauration d’art moderne et une exposition inédite de portraits de Georges Gimel. Une visite libre pour observer les œuvres et leur envers avec l’œil expert d’une conservatrice-restauratrice.

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Atelier CROMA Conservation-Restauration d’Œuvres Modernes et Anciennes 292 Route de chez Bouchet Villy-le-Bouveret 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 74 38 13 zoe@ateliercroma.fr

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English :

Take a behind-the-scenes look at modern art restoration and a unique exhibition of portraits by Georges Gimel. This self-guided tour allows you to examine the works and their reverse sides through the expert eye of a curator and restorer.

L’événement Découverte d’un atelier de conservation-restauration d’art moderne et exposition de portraits Le regard de la conservatrice sur Georges Gimel (1898-1962) Villy-le-Bouveret a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Monts du Genevois