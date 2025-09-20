Découverte d’un atelier de restauration d’object Village de Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre

Gratuit. Sans réservation. Peut ne pas correspondre pour le jeune public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Restauratrice passionnée, je vous invite à venir découvrir mon atelier, mon travail ainsi que les œuvres que je restaure au 5 bis rue d’Auriac, 31310 Rieux-Volvestre.

Village de Rieux-Volvestre 9 rue de l’évêché, 31310 Rieux-Volvestre Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie Rieux-Volvestre, Rieux avant 2009, est une commune française située dans le centre du département de la Haute-Garonne .

© Magalhaes Martins Susana