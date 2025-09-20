Découverte d’un bâtiment parasismique Centre de découvertes des Sciences de la Terre Saint-Pierre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

L’architecture du Centre de Découverte des Sciences de la Terre est remarquable. Il a été traité comme un ouvrage d’art ; d’ailleurs, il ressemble à un pont posé sur des appuis. Mais il s’agit aussi d’un édifice parasismique innovant, conçu pour résister aux effets des séismes.

Venez découvrir les secrets de sa conception.

Centre de découvertes des Sciences de la Terre Habitation Périnelle 97250 Saint-Pierre Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Journées européennes du patrimoine 2025

cdst