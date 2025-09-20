Découverte d’un campement mésolithique Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne

Découverte d’un campement mésolithique Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un campement mésolithique 20 et 21 septembre Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

Accès libre et gratuit, Plus de renseignements : www.patrimoine.seinesaintdenis.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Comment vivaient les femmes et les hommes au Mésolithique ? Chassez les animaux qui vivaient dans les forêts de l’époque et découvrez les vestiges archéologiques qu’ils nous ont laissés…

Par les archéologues et médiateurs du patrimoine archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis

Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.seinesaintdenis.fr L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. L’archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.

Atelier « Campement mésolithique »

Département de la Seine-Saint-Denis