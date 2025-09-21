Découverte d’un carrefour de voies gallo-romaines Ville de Charmois-l’Orgueilleux Charmois-l’Orgueilleux

Découverte d'un carrefour de voies gallo-romaines Dimanche 21 septembre, 14h00 Ville de Charmois-l'Orgueilleux Vosges

Point de rendez-vous : croisement voie romaine

(48.093475, 6.214097). Durée de la visite : entre 20 et 25min.

Par un chemin forestier, vous découvrirez une partie de la voie gallo-romaine, puis vous bifurquerez à travers des sentiers qui vous permettront d’observer, dans leur intégralité, les deux voies.

La visite du carrefour des voies gallo-romaines sera présentée par un bénévole de l’association Escles-Archéologie, assisté de bénévoles de l’association Charmois Patrimoine La Haute Borne.

Ville de Charmois-l’Orgueilleux 88270 Charmois-l’Orgueilleux Charmois-l’Orgueilleux 88270 Vosges Grand Est 06 69 27 70 37 La dénomination de Charmois-l’Orgueilleux est attestée en 1504. Elle pourrait traduire la situation avantageuse d’un poste de guet des Templiers à La Chalumelle, une hauteur dominant le village à l’ouest et protégée par un boqueteau de charmes.

Une verrerie, créée en 1559 à 5 km à l’ouest du centre, a cessé son activité au milieu du XIXᵉ siècle. La population de la commune comptait encore 1 270 habitants en 1876.

Charmois-l’Orgueilleux faisait autrefois partie du ban d’Harol, bailliage de Darney. Sur le plan spirituel, Charmois dépendait de Harol et fut érigée en paroisse en 1709.

De 1790 à l’an IX, la commune fit partie du canton de Girancourt. Se garer sur le parking à l’entrée du chemin Poivre, situé sur la route forestière du Broillard, entre la chapelle de la Miséricorde et Viomenil.

Coordonnées GPS : 48.093475, 6.214097

© Patrick Millot