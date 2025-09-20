Découverte d’un centre culturel et spirituel Centre An-Nour Mulhouse

Découverte d’un centre culturel et spirituel Centre An-Nour Mulhouse samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un centre culturel et spirituel 20 et 21 septembre Centre An-Nour Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Explorez en visite libre le Centre Annour, un édifice contemporain alliant modernité, sobriété et authenticité. Ce lieu emblématique, porteur de fortes valeurs humaines, propose une diversité unique de services et s’impose comme un centre islamique de référence en Europe. Une immersion dans un patrimoine vivant, résolument tourné vers l’avenir.

Centre An-Nour 178 rue d’Illzach, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 09 83 86 87 74 https://centre-annour.fr/ Le Centre An-Nour est un projet offrant des espaces variés. L’édifice incarne de véritables valeurs humaines. Il s’agit du premier centre islamique d’Europe en termes de diversité des services proposés.

L’architecture du futur Centre An-Nour, situé rue d’Illzach, allie modernité, sobriété et authenticité, apportant ainsi une réponse contemporaine aux exigences urbaines et architecturales de la ville de Mulhouse. Tram 2. Voie rapide. Parking kinépolis et soléa à deux pas.

© Centre An-nour