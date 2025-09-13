Découverte d’un centre d’entraînement de trotteurs Lieu-dit Feugeret Croisilles
Lieu-dit Feugeret Ecuries Aurmath Croisilles Orne
Début : 2025-09-13 08:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Dans le cadre de la Fête du Cheval.
L’entraîneur Stéphane Meunier, spécialiste de chevaux de trot vous ouvre les portes de son écurie.
Baladez-vous sur son domaine et découvrez les chevaux, les pistes d’entrainement et une démonstration de course attelée sur un sulky.
> Tout public
> Sur réservation auprès de Stéphane Meunier .
Lieu-dit Feugeret Ecuries Aurmath Croisilles 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 27 28 meunier115@aol.com
