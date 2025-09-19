DÉCOUVERTE D’UN CHANTIER DE RESTAURATION SUR MONUMENT HISTORIQUE par la direction des chantiers du patrimoine Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

DÉCOUVERTE D’UN CHANTIER DE RESTAURATION SUR MONUMENT HISTORIQUE par la direction des chantiers du patrimoine Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni vendredi 19 septembre 2025.

DÉCOUVERTE D’UN CHANTIER DE RESTAURATION SUR MONUMENT HISTORIQUE par la direction des chantiers du patrimoine Vendredi 19 septembre, 08h30 Camp de la transportation

Réservation sur inscription. Places limitées à une classe – cycle 4 lycée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

La direction des chantiers du patrimoine de la ville de Saint-Laurent du Maroni, propose la découverte d’un chantier de restauration d’un monument historique. Pour l’occasion, trois corps de métiers seront mis en avant auprès des scolaires: les maçons, les menuisiers et les peintres traditionnels. Vous découvrirez également les différents types d’outillages et matériaux utilisés au quotidien pour ce genre d’opération.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

La direction des chantiers du patrimoine de la ville de Saint-Laurent du Maroni, propose la découverte d’un chantier de restauration d’un monument historique. Pour l’occasion, trois corps de métiers…

Ville de Saint-Laurent du Maroni