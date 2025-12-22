Découverte d’un écoquartier miniature, Thionville

Découverte d’un écoquartier miniature

1 place André Malraux Thionville Moselle

Quelles solutions pour un quartier plus propre ? Brique par brique, les élèves de l’école Jacques Prévert ont imaginé, construit et programmé des dispositifs adaptés à leur environnement et aux enjeux de demain.

Leurs inventions, présentées sous la forme d’une maquette interactive et pédagogique, mettent en valeur leur engagement pour un avenir durable et invitent le public à réfléchir aux transformations du paysage et des usages.

Et, en prime, nos architectes en herbe seront là pour répondre à vos questions et expliquer leur démarche !Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

What are the solutions for a cleaner neighborhood? Brick by brick, pupils from the Jacques Prévert school have imagined, built and programmed devices adapted to their environment and the challenges of tomorrow.

Their inventions, presented in the form of an interactive, educational model, highlight their commitment to a sustainable future and invite the public to reflect on the transformations of the landscape and its uses.

And, as an added bonus, our budding architects will be on hand to answer your questions and explain their approach!

