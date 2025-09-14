Découverte d’un élevage familial de poneys de sport Impasse de la Ferme de la Lais Cisai-Saint-Aubin

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 15:00:00

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Venez découvrir l’élevage de Cisai, un élevage de poneys de saut d’obstacle. Les éleveuses Mélanie, Lucile et Nathalie Fritel vous proposent une visite de la ferme et une explication de la discipline, de la naissance à la valorisation, en passant par les concours de modèles et allures.

Vous pourrez également profiter d’une démonstration montée de dressage et de saut d’obstacle

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 20 personnes) .

Impasse de la Ferme de la Lais Elevage de Cisai Cisai-Saint-Aubin 61230 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42 office.de.tourisme@cdcvam.fr

