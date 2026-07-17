Découverte d’un fort emblématique de 1914, Fort d’Uxegney, Uxegney

Informations pratiques

Découverte d’un fort emblématique de 1914 19 et 20 septembre Fort d’Uxegney Vosges

Train + fort : 10€ adultes, 5€ 7 à 14 ans, gratuit -7 ans. Visite du fort uniquement : 7€ adultes, 3€ 7-14 ans, gratuit -7 ans. Prévoir des vêtements chauds.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez une visite guidée pour découvrir le fort d’Uxegney et prenez place dans le train militaire restauré par l’association ARFUPE pour profiter d’un voyage jusqu’au fort voisin de Bois l’Abbé.

Présence de matériels ferroviaires historiques.

Les visiteurs effectueront le trajet aller-retour entre les deux forts à bord de wagons militaires restaurés, tractés par des locomotives anciennes. Ce trajet est inclu dans le prix de la visite (45 min aller-retour).

Parking obligatoire au fort d’Uxegney.

Visite du fort sans trajet en train à 14h30 et 16h30.

Fort d’Uxegney Rue des Forts, 88390 Uxegney Uxegney 88390 Vosges Grand Est 03 29 38 32 09 https://www.fort-uxegney.fr/ Édifiés entre 1882 et 1885, les forts d’Uxegney et de Bois-l’Abbé étaient des éléments majeurs de la place d’Épinal. Celle-ci constituait un point d’appui du système fortifié mis en place par le général Séré de Rivières, allant de Belfort à Épinal et de Toul à Verdun, après la guerre de 1870 et l’annexion de l’Alsace et de la Moselle par l’Allemagne.

Ces deux ouvrages, patiemment remis en valeur depuis 1989 par les bénévoles de l’association ARFUPE, sont aujourd’hui accessibles aux visiteurs et inscrits au titre des Monuments historiques, en raison de leur exceptionnel état de conservation.

Le fort d’Uxegney, construit en maçonnerie puis renforcé en béton, demeure l’un des très rares exemples de fort modernisé avant 1914 et resté intact. Dans le dédale de ses galeries souterraines, on découvre de nombreux éléments restaurés : tourelles et pièces d’artillerie en situation, chambrées, cuisine, usine électrique, etc. Il abrite également l’unique exemplaire encore fonctionnel d’une tourelle à éclipse, modèle Galopin, conçue pour un canon de 155 mm, une impressionnante mécanique de 250 tonnes installée en 1912. Un parcours sur les dessus de l’ouvrage permet d’observer les coupoles cuirassées des tourelles et des observatoires, ainsi qu’un vaste panorama.

Situé à un peu plus d’un kilomètre à l’est, et relié à son voisin par un tronçon reconstruit de l’ancienne voie ferrée militaire, le fort de Bois-l’Abbé n’a jamais été renforcé ni modernisé comme celui d’Uxegney, et conserve son aspect d’origine en maçonnerie.

Suivez une visite guidée pour découvrir le fort d’Uxegney et prenez place dans le train militaire restauré par l’association ARFUPE pour profiter d’un voyage jusqu’au fort voisin de Bois l’Abbé.

©ARFUPE