Découverte d’un jardin maraîcher Granville

Découverte d’un jardin maraîcher Granville jeudi 31 juillet 2025.

Découverte d’un jardin maraîcher

Lieu-dit La Basle Granville Manche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 14:45:00

fin : 2025-07-31 16:45:00

Date(s) :

2025-07-31

Découvrez le charme du maraîchage ! Plongez au cœur des jardins et laissez-vous séduire par la diversité des cultures. Notre visite vous invite à explorer les secrets des légumes bio, tout en respirant l’air frais du pays granvillais. Producteurs passionnés, c’est avec plaisir que nous vous partageons nos savoirs faire. Que vous soyez amateurs de cuisine ou simples curieux, cette visite immersive vous reconnectera aux racines de la bonne alimentation. Entre échanges et dégustation, préparez-vous à savourer de bons moments!

Les jeudis après midi à 14h45.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tout public (idéal + 10 ans)

Dates 31 juillet et 7-14-21 aout

Lieu-dit La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Découverte d’un jardin maraîcher

Discover the charm of market gardening! Plunge into the heart of the gardens and let yourself be seduced by the diversity of crops. Our tour invites you to explore the secrets of organic vegetables, while breathing in the fresh air of the Granvillais region. As passionate producers, we’re delighted to share our know-how with you. Whether you’re a culinary enthusiast or just curious, this immersive tour will reconnect you to the roots of good food. Between discussion and tasting, get ready to enjoy some good times!

Thursday afternoons at 2.45pm.

Registration required on our website.

All ages (ideal + 10 years)

Dates: July 31 and August 7-14-21

German :

Entdecken Sie den Charme des Gemüseanbaus! Tauchen Sie ein in das Herz der Gärten und lassen Sie sich von der Vielfalt der Kulturen verführen. Unser Besuch lädt Sie dazu ein, die Geheimnisse des Biogemüses zu erkunden und dabei die frische Luft des Pays Granvillais einzuatmen. Als leidenschaftliche Erzeuger teilen wir unser Wissen gerne mit Ihnen. Ob Sie nun Kochliebhaber oder einfach nur neugierig sind, diese immersive Tour wird Sie wieder mit den Wurzeln der guten Ernährung verbinden. Bereiten Sie sich auf eine spannende Zeit vor, in der Sie sich austauschen und verkosten können!

Donnerstags nachmittags um 14:45 Uhr.

Anmeldung auf unserer Website erforderlich.

Für alle Altersgruppen (ideal + 10 Jahre)

Datum: 31. Juli und 7-14-21. August

Italiano :

Scoprite il fascino dell’orticoltura! Immergetevi nel cuore degli orti e lasciatevi sedurre dalla diversità delle colture. Il nostro tour vi invita a scoprire i segreti degli ortaggi biologici, respirando l’aria fresca della regione del Granvillais. Come coltivatori appassionati, siamo lieti di condividere con voi la nostra esperienza. Che siate appassionati di cucina o semplicemente curiosi, questo tour coinvolgente vi riconnetterà alle radici della buona tavola. Tra discussioni e degustazioni, preparatevi ad assaporare momenti piacevoli!

Giovedì pomeriggio alle 14.45.

Iscrizione obbligatoria sul nostro sito web.

Aperto al pubblico (idealmente di età superiore ai 10 anni)

Date: 31 luglio e 7-14-21 agosto

Espanol :

Descubra el encanto de la horticultura Sumérjase en el corazón de los huertos y déjese seducir por la diversidad de los cultivos. Nuestro recorrido le invita a explorar los secretos de las verduras ecológicas, mientras respira el aire puro de la región de Granvillais. Como cultivadores apasionados, estamos encantados de compartir nuestra experiencia con usted. Tanto si es un cocinero entusiasta como un simple curioso, esta visita de inmersión le volverá a conectar con las raíces de la buena mesa. Entre debates y degustaciones, ¡prepárese para pasar un buen rato!

Los jueves por la tarde a las 14.45 h.

Inscripción obligatoria en nuestra página web.

Abierto al público en general (idealmente a partir de 10 años)

Fechas: 31 de julio y 7-14-21 de agosto

L’événement Découverte d’un jardin maraîcher Granville a été mis à jour le 2025-07-08 par OTGTM BIT Bréhal