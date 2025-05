Découverte d’un jardin partagé – mail des Cordeliers Sézanne, 7 juin 2025 07:00, Sézanne.

Marne

Découverte d’un jardin partagé mail des Cordeliers Le jardin partagé des Cordeliers Sézanne Marne

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Jardin ouvert à tous, pour visiter, échanger, découvrir le travail d’un tailleur de pierre.Tout public

mail des Cordeliers Le jardin partagé des Cordeliers

Sézanne 51120 Marne Grand Est

English : Découverte d’un jardin partagé

Garden open to all, to visit, exchange ideas and discover the work of a stonemason.

German :

Garten, der für alle offen ist, um zu besuchen, sich auszutauschen und die Arbeit eines Steinmetzes kennenzulernen.

Italiano :

Il giardino è aperto a tutti, per cui è possibile visitare, parlare e scoprire di più sul lavoro dello scalpellino.

Espanol :

El jardín está abierto a todos, para que pueda visitarlo, conversar y conocer mejor el trabajo de un cantero.

