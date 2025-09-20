Découverte d’un jardin paysager dominant la vallée Jardin des Grangettes Bar-le-Duc

Découverte d’un jardin paysager dominant la vallée Jardin des Grangettes Bar-le-Duc samedi 20 septembre 2025.

Découverte d’un jardin paysager dominant la vallée 20 et 21 septembre Jardin des Grangettes Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les propriétaires ouvrent les portes de ce jardin enchanteur dominant la vallée de l’Ornain et la ville basse de Bar-le-Duc.

Jardin des Grangettes 8 Rue des Grangettes 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Petit jardin privé d’inspiration médiévale, créé de toutes pièces dans le quartier historique Renaissance de la ville haute à Bar-le-Duc.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Bar-le-Duc