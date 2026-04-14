Découverte d’un jardin tout à la fois médiéval, paysager et verger expérimental, Un jardin à Ménil-sur-Saulx, Ménil-sur-Saulx

Découverte d’un jardin tout à la fois médiéval, paysager et verger expérimental Dimanche 7 juin, 14h00, 15h30 Un jardin à Ménil-sur-Saulx Meuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte guidée dans le sud meusien.

Rendez-vous à 14h ou à 15h30 à l’église ou sur le chemin au-dessus de la route de Ligny (table aménagée) : https://maps.app.goo.gl/MttUuR4azv6Csx2N8.

Me contacter si besoin.

Un jardin à Ménil-sur-Saulx Rue de la cure 55500 Menil-sur-Saulx Ménil-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est 07-64-35-09-54 https://meusenature.fr/ [{« type »: « email », « value »: « h.philouze@meusenature.fr »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/MttUuR4azv6Csx2N8 »}] Le jardin est découpé en trois zones. La première, inspirée des jardins médiévaux avec des découpes géométriques, est un espace clos de murs avec des zones de cultures avec bordures. Les plantes sont choisies, ordonnées et justifiées par les grandes thématiques des jardins médiévaux (potager, jardin médicinal, plantes magiques, plantes utiles, jardin d’agrément, verger). La deuxième partie s’inspire des jardins à l’anglaise avec des chemins sinueux, des points de vue et des détails cachés à découvrir au cours de la visite. La courbe et le sauvage y règnent. Le dernier espace est un « pré-verger » utilisé pour la fauche et l’expérimentation pour l’acclimatation des figuiers en Meuse. Les autres fruitiers sont rustiques et sont des variétés adaptées à des terrains secs et fort exposés aux intempéries, aux vents et au plein soleil. Rendez-vous sur le chemin au dessus de la route de Ligny (table aménagée) – me contacter si besoin : https://maps.app.goo.gl/MttUuR4azv6Csx2N8

Découverte guidée dans le sud meusien.

©Hphilouze