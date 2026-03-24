DÉCOUVERTE D’UN JARDIN ZÉRO DÉCHET

JARDIN PÉDAGOGIQUE (À CÔTÉ DE LA DÉCHÈTERIE) Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans vous invite à découvrir le jardin zéro déchet de la déchèterie de Grenade !

Plantations locales, haies sèches, buttes en lasagnes, … autant de pratiques inspirantes pour jardiner autrement, en valorisant les ressources naturelles. L’objectif favoriser la biodiversité, limiter le temps d’entretien, améliorer durablement la croissance des plantations au potager.

Une permanence sera assurée par Léo Guesne, pour vous accueillir et échanger autour de la réutilisation des végétaux au jardin.

Cette animation est organisée en collaboration avec l’Office de Tourisme, dans le cadre de l’Édition 2026 des Rendez-vous aux jardins en Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE (À CÔTÉ DE LA DÉCHÈTERIE) Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

The Communauté de Communes des Hauts Tolosans invites you to discover the zero waste garden at the Grenade waste collection centre!

L’événement DÉCOUVERTE D’UN JARDIN ZÉRO DÉCHET Grenade a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE